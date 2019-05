Persönliche Probleme : Kit Harington wird in „Wellness Retreat“ behandelt

Kit Harington wird in „Wellness Retreat“ behandelt

Kit Harington ist in Behandlung. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP.

Los Angeles „Game of Thrones“-Star Kit Harington (32) wird nach Angaben seines Sprechers in einem „Wellness Retreat“ behandelt.

Der britische Schauspieler habe die Pause in seinem Terminkalender nutzen wollen, um an einigen „persönlichen Problemen“ zu arbeiten, erklärte sein Sprecher am Dienstag der US-Zeitschrift „People“ und anderen US-Medien. Über den Ort der Einrichtung und die Behandlung machte er keine Angaben.