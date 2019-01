später lesen Nach homphober Äußerungen Klares „Nein“ von Kevin Hart zur Oscar-Moderation im Februar FOTO: Jordan Strauss FOTO: Jordan Strauss Teilen

Das Hin und her um Kevin Hart (39) als möglicher Oscar-Gastgeber ist offensichtlich beendet. Die Frage, ob er die Trophäenshow am 24. Februar moderieren werde, beantwortete der US-Komiker am Mittwoch in der US-Sendung „Good Morning America“ mit einem klaren „Nein“. dpa