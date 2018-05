später lesen Ende der Saison Klettersaison am Mount Everest endet mit Rekorden FOTO: Narendra Shrestha FOTO: Narendra Shrestha Teilen

Triumphe und Tragödien am Mount Everest: Mehr als 400 Menschen haben in der diesjährigen Frühlingssaison den Gipfel des höchsten Berges der Welt erklommen. Das teilte am Montag Nepals Tourismusministerium mit. dpa