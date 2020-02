Tolle Tage : Kölner Rosenmontagszug gestartet

Trauer im Karneval: Motivwagen zum Anschlag von Hanau vor dem Rosenmontagszug in Köln. Foto: Oliver Berg/dpa.

Köln „Karneval ist bunt, nicht braun“. Unter diesem Motto feiern die rheinischen Karnevalisten den Rosenmontag.

In Köln hat sich am Montag der größte deutsche Karnevalszug in Bewegung gesetzt. Der Rosenmontagszug mit 12 000 Teilnehmern und 300 Pferden ist mit 300 Tonnen Süßigkeiten beladen, darunter allein 700 000 Schokoladentafeln.