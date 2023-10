Britische Royals König Charles engagiert sich für Lebensmittel-Tafeln

Anlässlich seines bevorstehenden 75. Geburtstags am 14. November hat der König die Initiative Coronation Food Project angekündigt, die sich gegen Lebensmittelarmut sowie -verschwendung einsetzen soll. Dabei werden zunächst acht Zentren gegründet, in denen Lebensmittel an Tafeln und Wohltätigkeitsorganisationen umverteilt werden können.