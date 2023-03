Royals Charles und Camilla mit Vorfreude in Deutschland erwartet

Steht dieser Programmpunkt für die Gegenwart der Beziehungen, so folgt am dritten Tag ein Blick in die - dunkle - Vergangenheit. Gäste und Gastgeber werden am Freitag zunächst mit einem regulären ICE der Deutschen Bahn nach Hamburg fahren. Erster Besuchspunkt dort: das Denkmal „Kindertransport - der letzte Abschied“. Die Bronzeplastik am Bahnhof Hamburg Dammtor erinnert an die Transporte deutscher, als jüdisch eingestufter Kinder in der NS-Zeit nach Großbritannien.