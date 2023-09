Norwegisches Königshaus König Harald wieder gesund und im Dienst

Der König ist wieder auf den Beinen: Knapp eine Woche nach seiner Krankschreibung wegen einer Erkältung ist Harald V. von Norwegen zum Dienst angetreten. „Seine Majestät der König wurde für gesund erklärt und wird seine offiziellen Tätigkeiten von heute an wieder aufnehmen“, teilte der Palast in Oslo mit. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Am vorigen Montagabend hatte das Königshaus bekannt gegeben, dass der 86-Jährige erkältet und deshalb erneut krankgeschrieben worden sei.