Oranje-Party in Corona-Zeiten : König Willem-Alexander feiert Königstag zu Hause

Den Haag Normalerweise feiert die royale Familie zusammen mit Tausenden von Bürgern. In diesem Jahr ist der „Koningsdag“ aber zum „Woningsdag“ geworden.

König Willem-Alexander, der am Montag 53 Jahre alt wurde, wünschte seinen Landsleuten dennoch einen „einzigartigen Königstag zu Hause“. „Feiert gemeinsam, aber mit Abstand“, sagte der Monarch in einer kurzen live ausgestrahlten Rede aus seinem Palast in Den Haag. Er rief dazu auf, sich auch weiter an die Corona-Regeln zu halten: „Haltet durch.“