Childhood-Haus : Königin Silvia eröffnet Zentrum für missbrauchte Kinder

Königin Silvia von Schweden besichtigt Räume des ersten Kinderschutzzentrum ihrer Childhood-Stiftung in Leipzig. Foto: Jan Woitas.

Heidelberg Die schwedische Königin Silvia will in ihrer Geburtsstadt Heidelberg ein Zentrum für missbrauchte und misshandelte Kinder eröffnen.

In einem Gebäude des Heidelberger Universitätsklinikums treffen sie stattdessen auf ein Team von Spezialisten: Polizisten, Ärzte, Psychologen, Richter und Mitarbeiter der Jugendhilfe. Heidelberg ist der zweite Standort dieser Art in Deutschland. Vor einem Jahr hatte die sozial engagierte Majestät in Leipzig die erste interdisziplinäre Versorgungseinheit eingeweiht.