später lesen Hochzeit in Grünwald Komponist Ralph Siegel zum vierten Mal verheiratet FOTO: Ursula Düren FOTO: Ursula Düren Teilen

Twittern

Teilen



Der Komponist Ralph Siegel (72) ist zum vierten Mal verheiratet. Am Samstag gab er der 37 Jahre jüngeren Laura Käfer in der Thomaskirche in Grünwald bei München das Jawort. dpa