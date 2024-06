Hardrock-Phänomen Konzertfilm über Ghost für kurze Zeit in den Kinos

Mit krachendem Hardrock und einer theatralischen Show ist Ghost aus Schweden zu einer der populärsten Bands der Rock- und Metal-Szene avanciert, wurde mit einem Grammy ausgezeichnet und findet sich immer häufiger auch in den Charts wieder. Jetzt kommt erstmals ein Ghost-Konzertfilm in die Kinos. „Rite Here Rite Now“ feierte am Dienstag in London seine Weltpremiere und wird vom 20. bis 23. Juni auch in ausgewählten deutschen Kinos gezeigt.