Bitische Royals Krebsdiagnose bei Charles - Das erkrankte Königshaus

Seine Mutter sagte einst: „I have to be seen to be believed“ („Ich muss gesehen werden, damit man an mich glaubt“). Für Charles wird das in der kommenden Zeit unmöglich sein. Der König werde während der Therapie keine öffentlichen Termine wahrnehmen, teilte der Palast mit. Das werde ihm zu schaffen machen, sagte sein früherer Pressesekretär Julian Payne der BBC. „Er wird darauf brennen, so schnell wie möglich wieder zu den Dingen zurückzukehren.“