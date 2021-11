Hollywood-Star : Kristen Stewart gibt Verlobung mit Drehbuchautorin bekannt

Los Angeles „Wir werden heiraten“, erklärt „Twilight“-Star Kristen Stewart im US-Fernsehen. Sie hat sich mit der Drehbuchautorin Dylan Meyer verlobt.

US-Schauspielerin Kristen Stewart (31) hat in einer Radio-Talkshow ihre Verlobung mit der Drehbuchautorin Dylan Meyer bekanntgegeben. „Wir werden heiraten“, so der „Twilight“-Star in der „Howard Stern Show“, wie zahlreiche US-Medien übereinstimmend berichteten.