US-Schauspielerin : Kristen Stewart verkörpert neue Chanel-Kollektion

Paris Mit Federn besetzte Kleider, große Schleifen und Pailletten, aber auch Seidenbermudas und Kniestrümpfe. In der neuen Kollektion Chanel drehte sich alles um das gewisse Je-ne-sais-quoi.

In einem Schwarz-Weiß-Film des Fotografen-Duos Inez & Vinoodh war Stewart in sechs verschiedenen glamourösen Looks zu sehen. Der Film wurde an die Wände eines ovalen, durchgehend schwarzen Raums projiziert, die als 360-Grad-Leinwand dienten. Stewart zeigte sich im Film in langen Kleidern, die mit Pailletten, Federn und Schleifen versehen waren und an die extravaganten Roben großer Hollywooddiven erinnerten.