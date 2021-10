Schauspielerin : Kristen Stewart war früher nicht wählerisch

Kristen Stewart bei der Premiere des Diana-Films „Spencer“ in Venedig. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Los Angeles Als junge Frau hat Kristin Stewart viele Rollen angenommen, die sie heute nicht mehr unbedingt spielen würde. Demnächst kommt die Schauspielerin als Lady Di in „Spencer“ in die Kinos.

Diese Einstellung habe ihr auch vorübergehend gutgetan, so Stewart. „Aber ich glaube, dass ich jetzt ein bisschen achtsamer sein werde. Ich glaube, dass ich eine bessere Nase dafür habe, was für mich persönlich als Erlebnis fruchtbar sein wird, wenn auch nicht unbedingt, was in der Welt erfolgreich sein wird.“