Gesellschaft : Kritik an Lob: Banjo-Spieler verlässt Mumford&Sons

Kritik an Lob: Banjo-Spieler verlässt Mumford&Sons

London Winston Marshall kehrt seiner Band den Rücken und geht. Er hatte im März ein kritisches Buch von Andy Ngo über die Antifa gelobt und dafür viel Kritik geerntet. Jetzt zieht er Konsequenzen.

Nach scharfer Kritik an seinem Lob für einen umstrittenen, konservativen Journalisten verlässt Banjo-Spieler Winston Marshall die britische Folkrockband Mumford&Sons.

Mit dem Schritt wolle er seine Bandkollegen schützen, teilte Marshall mit. Die Zeitung „Telegraph“ kritisierte am Freitag, der Musiker sei Opfer der „Cancel Culture“ geworden. Damit meinen britische Konservative das Phänomen, dass Menschen in der Öffentlichkeit verurteilt werden, weil sie sich nicht an vermeintlich geltende Standards, etwa politische Korrektheit, halten.