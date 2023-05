Monarchie Krönungstag: Zehntausende Fans und erste Gäste in der Kirche (Fotos)

Bei der Prozession, die um 11.20 Uhr (MESZ) am Buckingham-Palast starten soll, wird das Königspaar in der modernen „Diamond Jubilee State Coach“ kutschiert. Sie soll um 11.53 Uhr (MESZ) an der Kirche ankommen, in der Charles und Camilla dann gekrönt werden. Mehr als 2300 Gäste werden den Gottesdienst in der Kirche verfolgen, dazu Millionen an den Bildschirmen. Erwartet werden Vertreter aus 203 Ländern, davon etwa 100 Staatschefs. Für Deutschland nimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil.