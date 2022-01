Corona-Pandemie : Kronprinzessin Mary feiert 50. Geburtstag nur im Privaten

Kronprinzessin Mary von Dänemark feiert am 5. Februar ihren 50. Geburtstag. Foto: Martti Kainulainen/Lehtikuva/dpa/Archiv

Kopenhagen Omikron ist die dominante Corona-Variante in Dänemark - die Zahl der Neuinfektionen ist hoch. Das wirkt sich jetzt auch auf die Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag von Kronprinzessin Mary aus.

Ein festliches Abendessen am Vorabend des Geburtstags auf Schloss Rosenborg wird abgesagt, wie das dänische Königshaus am Freitag mitteilte. Dies hätten Königin Margrethe II. (81) und Mary gemeinsam entschieden. An der Tafel hätten neben der Königsfamilie auch politische Vertreter teilgenommen.