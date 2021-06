Street Art : Künstler benennt U-Bahn-Station nach Meryl Streep

Meryl Streep. Foto: Chris Young/The Canadian Press/dpa/Archivbild

New York Zu ihrem 72. Geburtstag ist Hollywood-Schauspielerin Meryl Streep mit einem ungewöhnlichen Geschenk überrascht worden: Ein Künstler widmete ihr eine U-Bahn-Station in New York.