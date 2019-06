„Es ist aus?“ : Kutcher und Kunis lachen über Trennungsgerücht

Los Angeles Ashton Kutcher (41) und Mila Kunis (35) haben sich über den Bericht einer Zeitung lustig gemacht, wonach die beiden sich getrennt haben.

In einem Video, das Kutcher („Two and a Half Men“) am Donnerstag auf Instagram veröffentlichte, spricht das Schauspielerpaar über die Schlagzeile „Es ist aus“. Kunis („Black Swan“) hält ihr Smartphone mit dem Titelbild dabei immer wieder in die Kamera.