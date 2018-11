später lesen Traum wahr geworden Lady Gaga erholt sich noch von „A Star is Born“ FOTO: Jordan Strauss FOTO: Jordan Strauss Teilen

Twittern

Teilen



Ihre Rolle als Ally in „A Star is Born“ lässt Lady Gaga nicht so schnell los. „Ich fühle mich immer noch so, als ob ich mich von der Rolle erhole“, sagte die 32-jährige Musikerin und Sängerin dem Branchenblatt „The Hollywood Reporter“. dpa