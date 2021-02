Nach Diebstahl : Lady Gagas Hunde sind wieder da

Los Angeles Gute Nachrichten für Lady Gaga: Ihre beiden Bulldoggen, die bei einem bewaffneten Raubüberfall gestohlen wurden, sind wieder aufgetaucht.

Die Sängerin Lady Gaga kann aufatmen: Ihre beiden Hunde Koji und Gustav sind wieder da. Dies gab die Polizei in Los Angeles (LAPD) am Freitagabend (Ortszeit) per Twitter bekannt.