Ex-Radprofi : Lance Armstrong hat geheiratet

Berlin „Mein absoluter Fels in der Brandung“: Mit Partnerin Anna Hansen ist der Ex-Radprofi bereits seit 2008 liiert. In die Zeit der Beziehung fällt auch Armstrongs absoluter Karrieretiefpunkt.

Der frühere US-Radstar Lance Armstrong (50) hat seine Partnerin Anna Hansen geheiratet. Der Radsportler und die Yoga-Lehrerin teilten in einem gemeinsamen Instagram-Post Fotos ihrer Hochzeitszeremonie. Als Ort der Feier gaben sie ein Weingut in der französischen Provence an.

Armstrong ergänzte noch eine Liebeserklärung an seine Frau: „Anna, du warst in den letzten 14 Jahren mein absoluter Fels in der Brandung, und ich muss ganz klar sagen, dass ich sie ohne dich nicht überlebt hätte. Ich bin so stolz auf das Paar, das wir geworden sind - wir mussten dafür arbeiten, wirklich hart arbeiten, und ich bin so froh, dass wir es getan haben. Ich liebe dich über alles und werde immer für dich und unsere Familie da sein.“