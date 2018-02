später lesen Filmregisseur Lars Kraume liebt alles an Italien - außer den Fußball FOTO: Paul Zinken FOTO: Paul Zinken Teilen

Der in Italien geborene Filmregisseur Lars Kraume („Der Staat gegen Fritz Bauer“) liebt alles an dem Land - bis auf den Fußball. „Ich finde die italienische Nationalmannschaft total ätzend“, sagte der 45-Jährige der in Ingolstadt erscheinenden Tageszeitung „Donaukurier“. dpa