Konkurrenz für 007 : Lashana Lynch will Frauen mit James-Bond-Rolle Mut machen

London Im neuen Bond-Film hat Lashana Lynch als Agentin Nomi die Lizenz zum Töten und bietet dem Platzhirsch Daniel Craig Paroli. „007“ sollte sich ihrer Ansicht nach auch in #MeToo-Zeiten treu bleiben.

Im kommenden James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ spielt die Britin Lashana Lynch an der Seite von Daniel Craig die coole Geheimagentin Nomi, die dem Platzhirsch Konkurrenz macht. Mit ihrer Rolle wolle sie „Frauen aller Generationen ermutigen“, sagte die 32-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London.

Dass Frauen in früheren Bond-Filmen nur hübsche Bettgefährtinnen des Agenten waren, findet Lynch allerdings nicht. „Es gibt viele sehr starke weibliche Rollen in der Reihe“, sagte sie. „Wir wollten, dass Nomi das fortsetzt.“

„Keine Zeit zu sterben“ (im Original: „No time to die“) ist der erste James-Bond-Film in der #MeToo-Ära. Der smarte Geheimagent soll sich laut Lynch aber treu bleiben. „Eine "#MeToo-Version" von James Bond - ich glaube, das gibt es nicht“, sagte sie. „Er kann genau derselbe bleiben. Aber er reagiert zwangsläufig anders, weil die Frauen, mit denen er zu tun hat, ihn geistig und körperlich herausfordern.“ Vor allem dank Produzentin Barbara Broccoli habe sich der Charakter längst so entwickelt, „dass er empfänglicher für die Welt ist, in der wir die letzten fünf bis zehn Jahre gelebt haben“.