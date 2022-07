Ehrung : Laura Linney mit Stern auf Hollywoods „Walk of Fame“

Los Angeles Von der Theaterbühne auf die Leinwand: Laura Linney kann auf eine lange Karriere zurückblicken - zuletzt überzeugte sie als Wendy Byrde in der Netflix-Serie „Ozark“. Nun wird sie in Hollywood geehrt.

US-Schauspielerin Laura Linney (58, „You Can Count on Me“, „Falling“) hat nun in Hollywood einen festen Platz. Am Montag (Ortszeit) enthüllte Linney auf dem „Walk of Fame“ eine Sternenplakette mit ihrem Namen.