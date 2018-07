später lesen „Karotten lieben Butter“ Léa Linster über Kalorien und Glück FOTO: Henning Kaiser FOTO: Henning Kaiser Teilen

Die Sterneköchin Léa Linster (63) kann Menschen nicht verstehen, die sich beim Essen etwas vorschreiben oder verbieten lassen. Sie habe sich nie etwas untersagen lassen, verriet die Köchin und Buchautorin am Sonntag dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel in Hessen. dpa