Leben mit lauter Lügen

Vox zeigt ab heute die prominent besetzte US-Serie "Big Little Lies" über drei Freundinnen. Cornelia Wystrichowski

Am Anfang steht ein rätselhafter Todesfall: Offenbar ist bei der luxuriösen Spendengala zugunsten der örtlichen Grundschule im kalifornischen Monterey jemand brutal getötet worden - doch um wen es sich handelt und was genau geschehen ist, bleibt bei der US-Serie "Big Little Lies" lange unklar. Die Vorgeschichte der Bluttat wird in Rückblenden, Traumsequenzen und Vorausblicken erzählt, angereichert mit Schnipseln aus polizeilichen Vernehmungen der Partygäste, die sich bei ihren Aussagen vor allem auf drei befreundete Mütter aus der Nobelgemeinde am Pazifischen Ozean konzentrieren.

Der Privatsender Vox zeigt die sieben Episoden der US-Serie ab heute immer mittwochs. Es ist eine Hochglanz-Seifenoper mit Staraufgebot: Die Hollywood-Stars Nicole Kidman und Reese Witherspoon spielen zwei wohlhabende Hausfrauen, die über den Alltagssorgen des Durchschnittsamerikaners zu schweben scheinen. Sie freunden sich mit der jungen Jane Chapman (Shailene Woodley) an, die in den Touristenort zieht. Die alleinerziehende Mutter eines Sohnes verschweigt offenbar etwas Schlimmes und kann sich anders als viele der gut betuchten Helikoptermütter in ihrem Umfeld kein Luxusleben leisten. Doch bei näherem Hinschauen ist auch das perfekte Leben von Celeste (Kidman) und Madeline (Witherspoon) von vielen kleinen Lügen geprägt.

Die Serie basiert auf dem Bestsellerroman "Tausend kleine Lügen" von Liane Moriarty. Der Pay-TV-Sender HBO hat bereits eine zweite Staffel des Erfolgsformats in Auftrag gegeben, in den neuen Folgen soll Oscar-Preisträgerin Meryl Streep mitwirken.

Kritiker haben zwar nicht zu Unrecht bemängelt, dass "Big Little Lies" sein Potenzial vor allem in den ersten Folgen nicht richtig ausschöpft und durchaus gewisse Längen hat. Allerdings sind die Hauptdarstellerinnen großartig, und das luxuriöse Ambiente am Ozean hat hohen Schauwert. Drehbuchautor und Showrunner ist zudem kein Geringerer als der legendäre Produzent David E. Kelley, der Schöpfer von TV-Klassikern wie "Ally McBeal" oder "Boston Legal".

"Big Little Lies", Vox, 20.15 Uhr