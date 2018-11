später lesen „Leben.Lieben.Leipzig“ auf RTL2 Aktionsbündnis kritisiert Neonazi-Verbindungen zu Fernsehserie FOTO: obs / RTL II FOTO: obs / RTL II Teilen

Twittern

Teilen



Ein in der Serie zu sehendes Lokal sei in Wirklichkeit ein Treffpunkt der regionalen Neonazi-Szene - auch einer der Darsteller soll Kontakt dazu haben. Der Sender kündigte an, man wolle „den Sachverhalt nochmals prüfen“.