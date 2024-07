Drehstart Nach Beschwerden über Mosel-Staffel: Was hat „Lecker an Bord“ jetzt vor?

Die Dreharbeiten zur achten Staffel von „Lecker an Bord“ haben begonnen. Dieses Mal geht es für die beiden Köche Björn Freitag und Frank Buchholz in den hohen Norden: Kulinarisch gilt es die friesische Seenplatte in den Niederlanden zu erkunden. Mit ihrem Hausboot beginnt ihre Reise in Lemmer am Ijsselmeer, weiter über Seen und Kanäle ins Zentrum der Kleinstadt Sneek, bis es schließlich zum Finale ins Wassersport-Dorf Grou im Herzen von Friesland geht.