Noch ein Neuanfang Lecker an Bord: Nach der Mosel-Staffel wird sich auf jeden Fall etwas ändern

In der SWR Landesschau Rheinland-Pfalz sprach sie schon Anfang September über ihre Erlebnisse bei den Dreharbeiten. Es war ein tolles Erlebnis, das merkt man ihr an. Die erste Folge der neuen Staffel war damals noch nicht gesendet. „Irgendwann wird es eine achte Staffel geben, dann ohne Sie“, stellt Moderatorin Patricia Küll am Ende des Gesprächs fest und schließt die Frage an, ob die Skipperin denn die beiden Köche vermissen werde. „Auf jeden Fall“, antwortet Mia Licht. „Ich werde auch das lecker Essen vermissen.“ Sie kann das ganz entspannt kommentieren. Es war geplant, dass nach ein paar Folgen schon Schluss ist mit ihrem Auftritt bei „Lecker an Bord“. Sie kehrt zurück in ihren eigentlichen Job. Sie ist Sachbearbeiterin im öffentlichen Dienst, hat sie gegenüber volksfreund.de verraten.