Neue Folgen Die seltsame Sache, über die man bei „Lecker an Bord“ von der Mosel mal kurz reden sollte

Natürlich gelten in einer Fernsehsendung andere Gesetze. Vor allem soll die Darstellung schön sein. Die Fakten werden dabei aber ganz böse verbogen. Man erinnere sich für ein noch deutlicheres Beispiel an Folge 2, als sich ebenfalls Björn Freitag aufs Rad geschwungen hat, um mal eben von Schweich nach Burtscheid in den Hunsrück zu gelangen. Ganz ohne Stress, so als wäre der Fernsehkoch nur mal kurz zum Einkaufen die Straße hinunter gerollt. Der Routenplaner zeigt mit dem Auto mehr als 30 Kilometer an. Wer über die A 1 fährt, ist vielleicht in einer halben Stunde da.