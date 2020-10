Gitarren-Star : Lenny Kravitz entdeckte die Musik über das Klavier

New York Eigentlich ist Lenny Kravitz für seine Gitarrenkünste bekannt, doch mit dem Klavier machte er seine ersten Erfahrungen in der Musik.

Noch heute benutze er ein Klavier, um Songs zu schreiben, sagte Kravitz weiter. Der Musiker, der bei der Pressekonferenz aus seinem Haus auf den Bahamas zugeschaltet war, hat gerade einen auf zehn Exemplare limitierten Flügel für den Klavier-Hersteller Steinway&Sons entworfen. Dabei habe er vor allem daran gedacht, wie das Instrument in sein Haus in Paris passe, sagte Kravitz. Der Flügel sei aber auch für Menschen gedacht, die nicht Klavier spielen könnten. „Es gibt so viele Menschen, die ein Klavier in ihrem Haus haben, obwohl sie nicht spielen - und für die kann es wie eine Skulptur sein.“