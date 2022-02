RTL-Kandidatin : Kurz vor dem Start von „Let‘s Dance“: Amira Pocher zeigt Arbeit an ihrer Hochwasser-Ruine

Kurz vor dem Start von „Let‘s Dance“: Amira Pocher zeigt Arbeit an ihrer Hochwasser-Ruine

Amira Pocher nimmt als Kandidatin an Let‘s Dance 2022 teil. Foto: dpa/Tobias Hase

Köln Es ist rund sieben Monate her, dass NRW und Rheinland-Pfalz vom Hochwasser getroffen wurden. „Let‘s Dance“-Kandidatin Amira Pocher kann ihr Haus immer noch nicht bewohnen.

Eigentlich sollte sich bei Amira Pocher gerade alles darum drehen, ihren Hüftschwung für Let‘s Dance 2022 zu üben. Denn Oliver Pochers Ehefrau macht mit beim Tanzwettbewerb auf RTL. Am Freitag, 18. Februar, geht es los mit der ersten Folge. Im Privatleben der beiden ist aber so viel zu tun, dass man sich fragt, wie viel Zeit für die Proben bleibt.

Vor Let‘s Dance 2022: Instagram-Story von Amira Pocher

In einer Instagram-Story zeigte Amira Pocher nur wenige Tage vor dem Start von Let‘s Dance, wie es in ihrem Zuhause aussieht. Denn ihr Haus wurde schwer vom Hochwasser im Jahr 2021 getroffen. Seitdem kann die Familie nicht mehr dort wohnen. Sieben Monate nach dem Hochwasser, das Erdgeschoss und Keller flutete, sieht es aus wie im Rohbau. Kahle Wände, kahle Böden, keine Möbel, nur ein paar Lampen an der Decke.