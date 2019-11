Auftakt in Dortmund : „Let's Dance“ auf Tour: Promis tanzen durch Deutschland

Dortmund Die Tanzshow „Let's Dance“ wagt den Sprung vom Bildschirm auf die Bühne. Hat die Premiere gezündet? Und wer sagt von sich: „Ich bin die SPD des Tanzes“?

Es ist fast wie im Fernsehen. Nur lauter, näher, bunter. Zum Auftakt der einmonatigen „Let's Dance“-Live-Tour gab es am Samstagabend in den Westfalenhallen quasi ein Best of.