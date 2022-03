Fernsehen : „Let's Dance“-Aus für Cheyenne Ochsenknecht

Köln Positive Corona-Tests und eine Erkältung sorgen für Änderungen im Tanzprogramm von „Let's Dance“. Für die jüngste Teilnehmerin der Staffel geht es nach der dritten Folge nach Hause.

Für Instagrammerin Cheyenne Ochsenknecht (21) hat es sich bei der RTL-Show „Let's Dance“ ausgetanzt: Das Model konnte das Publikum am Freitagabend nicht überzeugen und musste die Sendung nach der dritten Folge verlassen.

„Es war eine schöne Zeit, eine schöne Erfahrung und ich bin dankbar, dass ich mit einem so tollen Mann tanzen durfte“, sagte Ochsenknecht über ihren Tanzpartner Evgeny Vinokurov (31).

Das Paar hatte eine Rumba zu „She's Got That Light“ von Orange Blue aus dem Jahr 2000 getanzt. Dafür gab es zunächst solide Kritiken und 15 Jurypunkte. „Du bist auf dem richtigen Weg“, sagte etwa Juror Jorge González. Unter dem Motto „Born in...“ mussten alle Stars in dieser Folge zu einem Hit aus ihrem jeweiligen Geburtsjahr auftreten.