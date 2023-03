Tanzshow „Let's Dance“-Aus für Klitschkos Ex-Frau

Wahrscheinlich gab es Sympathiepunkte für die Schauspielerin („GZSZ“), weil Juror Joachim Llambi sie wie schon in der vorherigen Woche wieder hart anging. „Wenn du außer Takt anfängst, was kann ich damit anfangen?“, sagte Llambi - und vergab lediglich einen einzigen Punkt an Kavazi. Die hatte zuvor noch sichtlich aufgeregt erklärt, dass sie in der vergangenen Woche nicht eine Nacht geschlafen habe, aus Panik davor, beim Tanzen erneut nicht abzuliefern.