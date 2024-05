RTL-Tanzshow „Let's Dance“: Bendixen raus, Kelly bleibt Topfavorit

Jedes Tanzpaar zeigte im Halbfinale zunächst zwei Choreografien auf dem Parkett. Schon nach der Jurywertung lag die Motorrad-Weltreisende mit etwas Abstand hinter ihren Konkurrenten. Für ihren Paso Doble zu „Don't Let Me Be Misunderstood“ von Santa Esmeralda erhielt sie 20 von 30 möglichen Punkten. Der langsame Walzer zu „Against All Odds“ von Phil Collins war der Jury 23 Punkte wert.