Aus im Halbfinale der Tanzshow : „Let's Dance“-Finale ohne Tijan Njie

Köln Nur eineinhalb Minuten zum Umziehen und 30 Sekunden zum Eintanzen: Im Halbfinale der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ mussten die Paare improvisieren. Bei Schauspieler Tijan Njie reichte es am Ende nicht für das Finale.

Mit viel Energie tanzte sich Schauspieler Tijan Njie (28) durch das Halbfinale „Let's Dance“: Am Freitagabend galt es, gleich drei Auftritte zu bewältigen. Nach einem Quickstep, einem Paso Doble und einem improvisierten Wiener Walzer wählten Jury und Publikum ihn aber nicht ins Finale.

„Jetzt kommt es wirklich auf Kleinigkeiten an“, sagte Joachim Llambi, Juror der RTL-Tanzsendung. „Wir haben hier vier sensationelle Paare, irgendwo müssen wir ja differenzieren.“ So kam es, dass Njies Paso Doble von der Jury zwar gut bewertet wurde - der Auftritt von Kletterer Moritz Hans (24), der ebenfalls einen Paso Doble zeigte, aber noch etwas besser.

Nach zwei vorbereiteten Choreografien mussten die Paare dann zeigen, dass sie auch improvisieren können. Beim „Impro Dance even more extreme“ zogen die Teilnehmer jeweils einen Tanz, dann ging es in die Umkleidekabine. Dort durften sich die Profitänzer anhören, zu welchem Lied getanzt werden sollte. Nach eineinhalb Minuten Umkleidezeit erhielten die Profis dann gerade mal 30 Sekunden, um ihre Partner auf den Tanz vorzubereiten.