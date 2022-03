RTL-Show : „Let's Dance“: Sportmoderator und Prinzessin müssen abtanzen

Köln Die Zuschauer entscheiden, wer bei der „Let's Dance“-Show wieder übers Parkett schweben darf. Dieses Mal mussten gleich zwei Paare ihre Tanzschuhe abgeben. Die eine Kandidatin kennt das aber schon.

Vergangene Woche musste sie dann selbst wegen eines positiven Tests aussetzen. Auch Politikerin Caroline Bosbach (32) und Schauspieler Timur Ülker (32) hatten coronabedingt nicht teilnehmen können. Alle drei waren am Freitagabend wieder am Start, dafür fiel Profitänzerin Kathrin Menziger (33) aus. An ihrer Stelle sprang Tänzerin Regina Luca (33) ein, die sich an nur einem Trainingstag mit dem Zirkusartisten René Casselly (25) eintanzte.