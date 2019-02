später lesen Neue Staffel der RTL-Show Barbara Becker tanzt bei „Let's Dance“ mit FOTO: dpa / Britta Pedersen FOTO: dpa / Britta Pedersen Teilen

Twittern

Teilen



Barbara Becker schwingt bald in der RTL-Show „Let's Dance“ das Tanzbein. Die Ex-Frau von Tennisstar Boris Becker ist in diesem Jahr eine der Kandidatinnen des Promi-Formats, wie der Sender am Montag mitteilte.