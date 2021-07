Hollywood : Liam Neeson: Anfang als Schauspieler kann hart sein

Berlin 65 Prozent aller Schauspielerinnen und Schauspieler seien die meiste Zeit arbeitslos. „Man wird also oft abgelehnt und muss Durststrecken überstehen“, was Liam Neeson seinem Sohn ersparen wollte.

Hollywoodstar Liam Neeson (69) hatte in seinem neuen Film „Made in Italy“ einen besonderen Drehpartner: seinen Sohn Micheál Richardson (26).

65 Prozent aller Schauspielerinnen und Schauspieler seien die meiste Zeit arbeitslos. „Man wird also oft abgelehnt und muss Durststrecken überstehen, was man als Vater seinen Kindern gerne ersparen würde“, so Neeson. Aber in Micheáls Familie mütterlicherseits seien alle seit dem 18. Jahrhundert Schauspieler und Performer gewesen. „Er hat die Sache also im Blut.“