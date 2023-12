Beziehungen Liebe 2023 - Trennungen und Liebesglück bei den Promis

Die eine Liebe endet, die andere beginnt. Und wie so oft, wenn Prominente sich verlieben oder eine Beziehung zerbricht, fiebern auch die Fans mit. Kaum etwas bewegt die Gemüter so, wie Liebesthemen. Besonders zwei Weltstars aus den USA überraschten - und verzückten - in diesem Jahr mit neuen Partnern. In Deutschland sah es aber vor allem für eine Berufsgruppe eher schlecht aus: eine ganze Reihe Politiker hatte 2023 kein Glück in der Liebe.