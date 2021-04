Pandemie : Lieblingskino? Peter Lohmeyer kann sich nicht entscheiden

Hamburg/Berlin Der Schauspieler kennt sich aus in der Hamburger Kinolandschaft. Er sieht verschiedene Filme in verschiedenen Theatern.

„Manchmal gehe ich auch wegen dem einen Film in das Kino und wegen eines anderen Films in das andere. Zum Beispiel würde ich mir einen englischen Film wahrscheinlich in der "Passage" angucken und im "Zeise" was Deutsches vielleicht. Manchmal habe ich so Vorlieben.“ Er sei sehr froh über die Kinokultur in Hamburg und und hoffe „toi, toi, toi, dass es erhalten bleibt und so, dass die Leute wieder ins Kino gehen. Bitte, bitte“.