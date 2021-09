Rapper : Lil Nas X wirbt mit Schwangerschaftsbauch für Debütalbum

Los Angeles „Überraschung“, schreibt Lil Nas X auf Instagram. Und was für eine! Denn für sein neues Albumcover präsentiert sich der US-Rapper mit dickem Babybauch.

In einem weißen Umhang, mit Blumenstrauß und einem Kranz weißer Rosen auf dem Kopf kniet der Musiker dabei am Rand eines Pools. Dazu stellte er eine gefakte Ultraschall-Aufnahme, die statt Baby einen Ausschnitt des Plattencovers zeigt.

„An diesem Album zu arbeiten war für mich Therapie“, hatte der Rapper zuvor erklärt. Der 22-Jährige gehört zu einer kleinen, aber wachsenden Zahl von US-Rappern, die offen über ihre Homosexualität sprechen. Seinen Durchbruch hatte der in Georgia aufgewachsene Musiker 2019 mit dem Country/Hip-Hop-Hit „Old Town Road“. Anfang April landete er mit „Montero (Call Me By Your Name)“ seinen zweiten Nummer-eins-Hit in den USA.