Leute Lilli Schweiger: Tischlerlehre stärkte ihr Selbstbewusstsein

Lilli Schweiger (26), Tochter von Schauspieler Til Schweiger, ist eigenen Worten zufolge gestärkt aus ihrer Tischler-Lehrer herausgegangen. „Diese Erfahrung hat mein Selbstbewusstsein gestärkt, und es ist sehr bereichernd, am Ende zu sehen, was man mit eigenen Händen geschaffen hat“, sagte sie der „Bild“-Zeitung in Berlin. Ihre Schauspielkarriere sieht sie trotzdem nicht am Ende. „Ich bin immer offen für neue spannende Projekte“, erklärte sie. Trotzdem möchte sie „weiterhin als Tischlerin arbeiten“.