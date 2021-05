Neues aus Hollywood : Lily James als Pamela Anderson in Sexvideo-Story

Lily James als Pamela Anderson in Sexvideo-Story

Schasupielerin Lily James bei der Premiere von „Cinderella“ 2015 in Tokio. Foto: Christopher Jue/EPA/dpa

Los Angeles Für einen Skandal war Pamela Anderson immer gut. Ihre turbulente Beziehung zu einem Rockmusiker Mitte der 1990er Jahre wird jetzt verfilmt.

Lily James (32, „Rebecca“, „Baby Driver“) in verführerischer Pose als Pamela Anderson, Sebastian Stan (38, „Avengers: Endgame“) mit vielen Tätowierungen als Rockmusiker Tommy Lee: der Streamingdienst Hulu hat am Freitag erste Fotos vom Set der TV-Serie „Pam and Tommy“ veröffentlicht.