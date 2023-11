Mode Linda Evangelista hat keine Lust mehr auf Dates

Ex-Topmodel Linda Evangelista ist nach eigenen Worten nicht auf Partnersuche. „Kein Interesse. Ich will nicht mehr neben jemandem schlafen. Ich will niemanden mehr atmen hören“, sagte die 58-Jährige der „Sunday Times“ auf die Frage, ob sie auf Dates gehe. Dem Bericht zufolge gab sie an, sich nicht an ihr letztes Date erinnern zu können - es sei aber definitiv vor der missglückten Schönheitsoperation gewesen, sagte Evangelista weiter.