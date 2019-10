Wortgefechte im Kopf : Linda Hamilton über ihre bipolare Krankheit

Hamburg „Terminator“-Schauspielerin Linda Hamilton hat ihre bipolare Erkrankung als permanenten Kampf mit sich selbst beschrieben. „In meinem Kopf laufen dauernd Wortgefechte ab“, sagte die 63-Jährige dem „Zeit“-Magazin.

Ihre überschüssige Energie breche sich in ihren Träumen Bahn - was ihr helfe, „halbwegs gesund zu bleiben“: „Das Gift in mir, die Angst, die Wut, die Verletzlichkeit - all das fließt in meine Träume ein. Danach muss ich diese Gefühle nicht mehr im Alltag ausleben.“