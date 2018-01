später lesen Song Contest Linda Zervakis und Elton moderieren ESC-Vorendscheid FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Das Moderatorengespann für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) steht fest: Spaßmacher Elton (46) und Nachrichtenpräsentatorin Linda Zervakis (43) führen am 22. Februar von 20.15 Uhr an live aus Berlin fürs Erste durch die Show „Unser Lied für Lissabon“, wie der zuständige Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montag mitteilte. dpa